Deutsche Bank forventer inntektsvekst for Adevinta

Deutsche Bank oppjusterer nå sitt kursmål på Adevinta til 160 kroner pr. aksje, fra tidligere 140 kroner pr. aksje.

Meglerhuset forventer at inntektene vil vokse i det samme midt-ensifrede tempoet som de seneste par kvartalene.

«Resultatene for første kvartal kan fortsatt være en katalysator for aksjen dersom Adevinta gir oppdateringer rundt opptrappingen av forbruksvaretransaksjoner, salgene i Australia og Sør-Afrika, fremgang på eCG-synergier eller prosessen for å erstatte den avtroppende administrerende direktøren», heter det fra meglerhuset.

(TDN Direkt)