Elop-test i henhold til planen

En ny feltprøve av Elops Insight Crawler har blitt gjennomført sammen med det multinasjonale integrerte bygge- og eiendomsselskapet Implenia GmbH, og ifølge testpartnerne har løsningen et betydelig potensial.

– Disse testene gjør oss trygge på at det er et stort markedspotensial for vår løsning og bekrefter markedsbehovet. Vi er på god vei i utviklingen og i henhold til planen om å kommersialisere løsningen, sier Marcus Jocham, leder for forretningsutvikling hos Elop Technology.

Aksjen faller likevel 6,8 prosent.