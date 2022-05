Resultatløft for Link Mobility

Link Mobility, som leverer tjenester knyttet til mobilkommunikasjon, handles ned 5,3 prosent tirsdag ettermiddag på en ellers negativ Oslo Børs.

Det skjer etter at førstekvartalsrapporten viste at driftsinntektene steg 24 prosent til 1,17 milliarder kroner i første kvartal, noe som ga et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 142,4 millioner kroner, opp fra 109,2 millioner kroner for ett år siden.

Resultatet etter skatt endte på 0,8 millioner kroner, opp fra minus 49,6 millioner kroner året før.



– Vi er fornøyde med å ha rapportert stabil organisk vekst på linje med målene, sier Link Mobility-sjef Guillaume Van Gaver.

Holder på målene

Link Mobility holder fast på målet om en omsetningsvekst på 14–17 prosent i år, og venter videre at bruttoresultatet kommer til å trende oppover i løpet av andre halvår.

«Mulig ytterligere vekst gjennom M&A vil være innvannende for Links prising og redusere eller være nøytral for gjeldsnivået», noterer selskapet.



Den organiske veksten er ventet å redusere gjeldsnivået betydelig, noe som er ventet å dra ned gjeldsnivået nærmere målet på under 3,5 ganger ved utgangen av 2022.

Selskapet gjentar sine langsiktige mål mot 2024, som inkluderer 20 prosent organisk omsetningsvekst i modne markeder. I 2024 venter Link en proforma justert EBITDA-margin på 15–17 prosent og en proforma omsetning på 10 milliarder kroner.