Hindenburg Research senket mandag Twitter-aksjen nesten 4 prosent, etter å ha publisert en oppdatering hvor aktivistinvestoren karakteriserer risikoen som «betydelig» for at Elon Musk-budet på 54,20 dollar pr. aksje nedjusteres.

Siden Musk først flagget sitt eierskap har Nasdaq stupt nesten 18 prosent, mens Twitter har steget 23 prosent – selv etter mandagens nedtur. Dermed er nedsiden stor hvis budet skulle falle, og Hindenburg antyder en Twitter-kurs på 31,40 dollar uten et bud.

– Twitter står svakere

«Vi tror Twitters egenkapital vil falle med 50 prosent fra dagens nivåer hvis Musks bud skulle forsvinne i morgen. Derfor ser vi en betydelig risiko for at avtalen reprises lavere», heter det i oppdateringen.

Analyseselskapet trekker også frem den svake rapporten for første kvartal og at antall brukere ble overvurdert – igjen. Dette er ikke priset inn, påpeker Hindenburg, som også viser til Elon Musk og hans tydeliggjøring overfor Twitter-styret om at han vil selge sin 9,2 prosents andel om budet ikke går gjennom.

Samlet sett mener aktivistinvestoren utviklingen har svekket Twitters posisjon, og «truer den nåværende avtaledynamikken.» Derfor har Hindenburg – som er kjent for å shorte aksjer den anser som overvurdert – brukt denne strategien også i Twitter.

Tror Musk kan lykkes

Det foreligger riktignok en «skilsmisseavgift» på én milliard dollar om budet skulle falle, men Hindenburg tror Musk er villig til å betale den om nødvendig.

Da Musk lanserte sitt Twitter-bud 14. april var markedet først skeptisk til om han ville komme opp med egenkapitalen til å finansiere kjøpet, men rundt ti dager senere var finansieringen på plass, og Twitter-styret godkjente budet. Musk har også fått spleisehjelp på egenkapitalen.

«Vi støtter Musks forsøk på å ta selskapet av børs, og tror han kan få det gjort, men ser ingen grunn til at han skal gjøre det på dagens nivåer», skriver Hindenburg.

Musks bud på 54,20 dollar pr. aksje priser Twitter til 44 milliarder dollar. Mandag sluttet aksjen på 47,96 dollar.