– Vi har hatt prisøkninger i Danmark, for eksempel, sier konsernsjef Guillaume Van Gaver i Link Mobility til Finansavisen etter fremleggelsen av kvartalstallene tirsdag.

Vi spør om selskapet merker kostnadsøkninger nå som Telenor og andre teleselskaper rapporterer om økte energipriser og kostnader, som igjen presser marginene deres.

Link Mobility-sjefen bekrefter at de ser at mobiloperatørene da hever prisene sine. Link kjøper inn tjenester fra mobilselskapene for å få sendt ut SMS-er og beskjeder til forbrukere på kundenes vegne.

Link har for eksempel optikere og flyselskaper som kunder, og de bruker Links systemer for å informere kunder om tilbud, timebestillinger og forsinkelser.

Link-sjefen har imidlertid sikret seg:

– Vi har avtaler igjen med våre kunder om at 100 prosent av prisøkninger fra våre leverandører, mobiloperatørene, sendes over til våre kunder. Det gir oss per definisjon en immunitet og beskyttelse i alle våre markeder, sier Van Gaver og fortsetter:

– Mobiloperatører møter også tøffere konkurranse med OTT-leverandører, blant annet, og de har lært at de ikke bare kan øke prisene uten videre og uten å se an konkurransebildet, fortsetter han.

Han peker på What's App og Apples iMessage og business chat som eksempler.

Tror på bedring til høsten

Link Mobility gjorde comeback på Oslo Børs oktober 2020, men for aksjonærene har det ikke vært veldig hyggelig. Aksjekursen er kraftig ned og markedsverdien ved notering på over 14 milliarder er barbert til 3,6 milliarder tirsdag – etter et nytt fall på fem prosent.

Aksjen åpnet på 55 kroner på noteringsdagen og handles tirsdag til 12,4 kroner.

Link kunne melde om en egenvekst (organisk) på 15 prosent i første kvartal, målt mot samme periode året før, og en vekst på 25 prosent ujustert. Det inkluderer oppkjøp.

Selskapet opprettholder vekstmålet på mellomlang sikt på 14 til 17 prosent årlig omsetningsvekst.

Inntektene steg fra 247 til 322 millioner, mens justert driftsresultat økte fra 109 til 142 millioner. Bunnlinjen snudde fra -50 millioner til et overskudd på 759.000.

Selskapet satt igjen med 18 millioner kroner i kontantstrøm fra driften, men brukte også 50 millioner på investeringer. Selskapet hadde ved utgangen av mars rundt 800 millioner kroner på bok.

– Vi mener lønnsomheten vil øke andre halvår grunnet skalaen og viktigheten til vår amerikanske virksomhet. Den har tradisjonelt et sterkere andre halvår, sier Van Gaver.

– I tillegg har vi en skalerbar virksomhet der inntektene øker raskere enn kostnadene, legger han til.