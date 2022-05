Next Biometrics Group fikk en omsetning på 10,2 millioner kroner i første kvartal 2022, mot en omsetning på 14,1 millioner kroner i samme periode året før.

Justert EBITDA var på minus 11,8 millioner kroner mot minus 11,1 i fjor, mens selskapets kontantbeholdning var 94,7 millioner kroner ved utgangen av kvartalet mot 130,2 i fjor.

Lik eller høyere ordrebok

Ordrene på Nexts Notebook-sensorer var på et rekordhøyt nivå i 2021, og forventes å være på tilsvarende nivå eller høyere i 2022. Markedet for Nexts fingeravtrykksensorteknologi forventes å vokse inn 2022 og videre.

Annonseringen av den første FAP20-bestillingen fra en større partner i tredje kvartal, og den siste kjøpsordren og partneravtalen med en India-baserte OEM annonsert for tre uker siden, anses som viktige milepæler for Next. Selskapet forventer flere ordre relatert til disse spesifikke kundene, men også fra nye kunder.

Mange av Nexts kunder har blitt påvirket av forsinkelser i brikke- og Covid-19-relaterte i forsyningsproblemer i løpet av første kvartal 2022. Denne situasjonen forventes å fortsette å påvirke Nexts omsetningsvekst på kort sikt.

TDN Direkt