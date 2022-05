Teknologiselskapet Techstep la torsdag frem et kvartalsresultat som viste at selskapet er på rett vei med transformasjonen til et «cash-flow»-selskap.

Selskapet økte omsetning til 346,2 millioner kroner i første kvartal, noe som representerer en vekst på 13 prosent år over år. Den organiske inntektsveksten endte på 15 prosent, etter salg av ikke-kjernevirksomhet i fjerde kvartal 2021. Det opplyser selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Sterk vekst innenfor salg av egen programvare, hardware-as-a-service (HWaaS), og engangssalg av egen maskinvare, ga inntektsløftet for teknologiselskapet.

Høyere inntekter ga også resultater for selskapets justerte EBITDA, som fikk et løft til 14,1 millioner kroner i kvartalet, opp nær én million kroner fra tilsvarende kvartal året før.

Transformerer selskapet

Driftsresultatet bedret seg til 15 millioner kroner, opp fra minus 24 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Techstep oppgir at selskapet har fremdrift med transformasjonen til et programvaredrevet, gjentakende tjenesteselskap, men at økonomiske resultater henger etter på grunn av implementering og tiden det tar.