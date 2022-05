Norbit fikk et driftsresultat på 23,6 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 2,7 millioner kroner samme periode året før.

Omsetningen i kvartalet var 235,2 millioner kroner mot 148,7 i fjor, mens EBITDA endte på 43,9 millioner kroner opp fra 17,6 i fjor.

Norbit gjentar guiding om at Connectivity skal levere inntekter på over 130 kroner millioner i første halvår 2022, noe som tilsier inntekter på over 70 millioner kroner i andre kvartal.

Utsiktene for andre kvartal er positive, hvor man forventer økt omsetning i segmentene Oceans og Connectivity sammenlignet med årets første kvartal og andre kvartal 2021. PIR nyter godt av den generelt sterke etterspørselen innen kontraktproduksjon. Dette ventes å vedvare i andre kvartal, med inntekter på linje med første kvartal. Guidingen understøttes av eksisterende ordre.

Selskapets mål for 2022 er å levere inntekter på over 1 milliard kroner, drevet av vekst i alle tre forretningssegmenter.

– Vi er i god rute mot å nå vårt mål om å passere 1 milliard kroner i inntekter i år. Alle våre segmenter viser fremgang, med vekst på topplinjen og bedret lønnsomhet. Til tross for at vi har lagt bak oss et kvartal som vanligvis er sesongmessig svakt for segmentet Oceans, leverer vi de nest høyeste kvartalsinntektene noensinne, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i Norbit.

Norbits langsiktige ambisjon om å levere organiske inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024 gjentas.

TDN Direkt