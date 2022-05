Elon Musk: Twitter-avtale på vent

Da Musk lanserte sitt Twitter-bud 14. april var markedet først skeptisk til om han ville komme opp med egenkapitalen til å finansiere kjøpet, men rundt ti dager senere var finansieringen på plass, og Twitter-styret godkjente budet. Musk har også fått spleisehjelp på egenkapitalen.

«Vi støtter Musks forsøk på å ta selskapet av børs, og tror han kan få det gjort, men ser ingen grunn til at han skal gjøre det på dagens nivåer», skrev Hindenburg.

– Twitters posisjon svekket

Aktivistinvestoren, som er kjent for å short-strategi og har fulgt denne også i Twitter, trakk frem den svake rapporten for første kvartal og at antall brukere ble overvurdert – igjen. Dette er ikke priset inn, påpeker Hindenburg, som også viser til Elon Musk og hans tydeliggjøring overfor Twitter-styret om at han vil selge sin 9,2 prosents andel om budet ikke går gjennom.

Samlet sett mener aktivistinvestoren utviklingen har svekket Twitters posisjon.

«Vi tror Twitters egenkapital vil falle med 50 prosent fra dagens nivåer hvis Musks bud skulle forsvinne i morgen. Derfor ser vi en betydelig risiko for at avtalen reprises lavere», het det i Hindenburgs oppdatering.

To direktører sparket

Torsdag kveld skrev for øvrig flere internasjonale medier at Twitter har kvittet seg direktørene Kayvon Beykpour og Bruce Falck, henholdsvis konsumentsjef og inntektssjef/produktansvarlig på bedriftssiden.

Begge bekreftet avgangene sine på Twitter, i tillegg til en bekreftelse fra selskapet selv. Falck fjernet etterhvert sitt, men Beykpour lot det stå i sitt innlegg at Twitter-sjef Parag Agrawal ba ham slutte fordi han vil «ta teamet i en annen retning.»

Interrupting my paternity leave to share some final @twitter-related news: I m leaving the company after over 7 years. — Kayvon Beykpour (@kayvz) May 12, 2022

Fungerende direktør for konsumentprodukter, Jay Sullivan, overtar duoens stillinger – hvorav Falcks bare midlertidig.

Twitter har i forbindelse med avskjedigelsen også opplyst at selskapet vil holde igjen på ikke-arbeidsrelaterte kostnader, noe som kan settes i sammenheng med at Musk har fortalt banker ved finansieringen av oppkjøpet at han vil kutte direktørlønninger og andre kostnader innen selskapet.

Samtidig har Twitter pauset det meste av rekruttering, unntatt for personer til nøkkelroller.