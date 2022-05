Svindlet seg til 150 mrd. – nå etterlyst av Interpol

Det er satt i gang et verdensomspennende søk etter Onecoins grunder, Dr. Ruja Ignatova, etter å ha blitt plassert på Interpol sin liste over Europas mest ettersøkte.

Bulgarske Ignatova skal angivelig ha svindlet seg til over 12,7 milliarder pund – 152,2 milliarder kroner – i pyramidespillet.

Kryptovalutaen skal ha vært markedsført som et alternativ til Bitcoin, men realiteten var at det kun var et pyramidespill. Onecoin hadde faktisk ingen operativ blokkjede, noe som betød at coinen ikke kunne handles aktivt eller brukes til betaling.

Sammenlignes med Madoff

– Hun er en av verdens største kriminelle, sier forfatter Jamie Bartlett til Vice.

Videre trekker forfatteren paralleller til verdens største pyramidespill, som var konstruert av nå avdøde Bernie Madoff.

Madoff skal ha svindlet til seg nærmere 440 milliarder kroner over en periode på 20 år. Saken står fremdeles som verdens største pyramidespill noensinne.

– Hvitsnippskriminalitet er ofte ikke sett på som like seriøst som voldelig kriminalitet. Men denne svindelen involverte mange milliarder pund fra andre sine lommer, noe som resulterte i konkurser og at familier over hele verden ble ødelagt, sier Bartlett videre.

Eneste igjen

– Ignatova er drivkraften og den intellektuelle oppfinneren av kryptovalutaen, sier Interpol i en uttalelse.

Ignatova skal angivelig ha vært på rømmen siden oktober i 2017. Interpol tilbyr opptil 5000 euro til individer som har informasjon som kan lede til arrestasjon av den selverklærte kryptodronningen.

De fleste av hennes medsammensvorne er derimot tatt. Dette inkluderer medgründer Karl Sebastian Greenwood, hennes bror Konstantin og deres advokat Mark Scott.