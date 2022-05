Enige om samarbeid for å lette mangel på halvledere

EU og USA er blitt enige om å samarbeide om åpenhet og overvåking av verdikjeder for å lette mangel på halvledere. Det fremkommer av pressemeldinger fra EU og Det hvite hus i USA.

Et varslingssystem skal bedre forutsi og adressere potensielle forsyningskjedeforstyrrelser for halvledere, samt at en transatlantisk tilnærming til halvlederinvesteringer tar sikte på å sikre forsyningssikkerhet.

(TDN Direkt)