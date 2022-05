Ser 50 prosent oppside i skadeskutt tech-gigant

Netflix-aksjen har falt nesten 70 prosent så langt i år. Aksjekursen falt sist uke til sitt laveste nivå siden 2017.

I selskapets førstekvartalsrapport kommer det frem at selskapet har hatt en kundeflukt og at de nå må ta store grep for å beholde kundemassen, ifølge meglerhuset Wedbush Securities.

«Vi tror at Netflix er posisjonert til å overgå forventningene til andre kvartal, spesielt grunnet utsettelsen av premieren på Ozark» skrev analytiker Michael Pachter i Wedbush, ifølge Reuters.

Netflix gjør store endringer i forretningsmodellen sin. Blant annet har de en plan om å lansere annonsestøttede abonnementer.

Selskapet tar også andre grep, som å splitte opp sesongene på Ozark og Stranger Things, noe Pachter mener strømmeselskapet kan vinne på, dersom de gjør dette på alle Netflix-originalene.

Pachter oppgraderte aksjen fra hold til kjøp og nedgradert kursmålet fra 342 dollar til 280 dollar. Det gir en oppside på 49 prosent fra dagens kurs.

Han sier at Netflix sannsynligvis ikke vil komme tilbake til 2021-kursnivået på en stund.