Idex Biometrics får kursmålet sitt satt ned med over 25 prosent, fra 4,50 til 3,30 kroner pr. aksje av Arctic Securities. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen, kommer det frem i en rapport tirsdag.

Kursmålet på 3,3 tilsvarer likevel en oppside på 175 prosent for Idex, som startet året med en kurs på godt over 3 kroner.

I forhold til 2021 forventer Arcitic at utgiftene til selskapet vil holde seg stabile i år, noe som betyr en «cash burn» på nærmere 7,2 millioner dollar i kvartalet, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset har lagt inn i estimatet at de Idex vil ha en kapitalinnhenting på 15 millioner dollar, men påpeker at det vil være avhengig av timingen for kommersialisering i stor skala.

Idex la frem tallene for første kvartal i forrige uke, og kunne vise til et driftsresultat på minus 8,0 millioner dollar i første kvartal 2022, sammenlignet med et resultat på minus 7,4 millioner dollar i tilsvarende periode året før.