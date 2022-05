Elon Musk stiller seg tvilende til at mindre enn 5 prosent av Twitter-brukerne er falske konti, og truer med å trekke seg fra oppkjøpet dersom selskapet ikke legger frem gode bevis. Han har også bedt amerikanske skattemyndigheter om å evaluere antallet Twitter-brukere.

Men det som underbygger oppkjøpsavtalen er en gjeld på 13 milliarder dollar, og det er dette som er Musks største hodepine i Twitter, mener Bloomberg.

Dramatiske rentekostnader

Oppkjøpet vil bli finansiert med et «leveraged loan» (lån til selskaper som allerede har høy gjeld) og høyrenteobligasjoner. Kredittanalytikerne i CreditSights estimerer at dette vil øke Twitters årlige rentekostnader dramatisk, til rundt 900 millioner dollar, mens Bloomberg Intelligence øyner opptil én milliard dollar.

De siste 12 månedene har den sosiale mediegiganten hatt rentekostnader på 53,5 millioner dollar.

Twitter ser dermed ut til å brenne kontanter fremover – noe som øker presset på Musk til kostnadskutt og å finne nye inntektskilder. Wall Street-konsensus peker riktignok mot en rekordinntjening for Twitter i 2022, men denne kan være i fare om en amerikansk resesjon skulle materialisere seg. Musk selv antydet faktisk mandag at resesjonen allerede er her.

– Dette er bare en dårlig kapitalstruktur lagt på et selskap som Twitter som aldri har vist seg å være svært lønnsomt. Det har vært børsnotert en stund, og ser aldri ut til å ha funnet helt ut av hvordan å tjene penger på forbrukeren, sier porteføljeforvalter John McClain hos Brandywine Global Investment Management til nyhetsbyrået.

– Giringen er virkelig høy

Ved siden av gjeldsfinansieringen har Musk satt sammen et spleiselag med 19 andre investorer til å bidra med 27,25 milliarder dollar i egenkapital. Han har ifølge Bloomberg også tatt ut et marginlån på 6,25 milliarder dollar mot sine Tesla-aksjer, men prøver å erstatte dette med å få inn foretrukne egenkapitalinvestorer som Apollo Global Management og Sixth Street.

Opplåningen gir Musk liten feilmargin, selv om det i et lånefinansiert oppkjøp som dette blir Twitter som må tilbakebetale gjelden hvis noe går galt. Musk og andre egenkapitalinvestorer kan ikke tape mer enn kontantene de har skutt inn.

– Giringen er virkelig høy og den frie kontantstrømmen blir negativ, så det tillegger avtalen et element av risiko. Twitter trenger virkelig å vokse inn i sin kapitalstruktur og øke inntjeningen for å dekke både investeringer og rentekostnader, sier senioranalytiker Jordan Chalfin i CreditSights til nyhetsbyrået.

Musks bud lyder på 44 milliarder dollar for hele Twitter (54,20 dollar pr. aksje), men det er en oppfatning om at han kan få selskapet mye billigere. Twitter sluttet tirsdag på 38,32 dollar på Wall Street, etter en oppgang på 2,5 prosent.