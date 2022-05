Innsidere laster opp med tech-aksjer

Mandag kjøpte finansdirektør Ragnar Kjos 40.000 aksjer i teknologiselskapet til en gjennomsnittspris på 6,30 kroner pr. aksje. Fra før eier han ingen aksjer i selskapet.

Kjos betalte litt over 250.000 kroner for aksjene.

Keep On Rocking, et selskap i nær relasjon til adm. direktør Alexander Woxen, kjøpte også mandag 40.000 aksjer i Huddly til 6,25 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding.

Etter transaksjonen eier Woxen og nærstående nesten 150.000 aksjer i teknologiselskapet.

Teknologiselskapet meldte torsdag at de fikk rekordhøye inntekter første kvartal, men at bruttomarginen falt.