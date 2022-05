Twitter-styret skrev i en uttalelse til Bloomberg tirsdag at deres intensjon er å sluttføre og iverksette oppkjøpsavtalen inngått med Elon Musk, som har fått godkjent et bud på 54,20 dollar pr. aksje. Dette verdsetter den sosiale mediegiganten til 44 milliarder dollar.

Styret mener budet er «i alle aksjonærers beste interesse.»

Før tirsdagens kursoppgang hadde Twitter falt syv dager på rad, og onsdag er aksjen tilbake i negativt terreng med et fall på drøye prosenten til 37,80 dollar – altså langt under budkursen. Hindenburg Research argumenterte i forrige uke for at Musk kan få Twitter mye billigere.

Twitter-tvang?

Oppkjøpsavtalen inkluderer en «skilsmisseavgift» på én milliard dollar begge veier, noe Musk må betale hvis den feiler av finansieringshensyn. Men han kan ikke gå bort fra avtalen «bare» ved å betale «skilsmisseavgiften», minner nyhetsbyrået om.

Bloomberg viser til at avtalen omfatter en spesifikk «performance provision» som åpner for at Twitter kan tvinge Musk til å fullbyrde den. Det kan bety, om avtalen ender i retten, at Twitter kan sikre seg en ordre som forplikter Musk til å fullføre avtalen.

Musk-trussel

Uttalelsen fra styret kommer etter flere fremstøt fra Tesla-gründeren som tyder på at han vil manøvrere seg ut av avtalen eller reforhandle den. I forrige uke satte Musk avtalen «på vent» , mens han avventer bekreftelser på hvor mange av Twitter-brukere som er falske konti. Klarer ikke Twitter å bevise at dette er tilfellet for mindre enn 5 prosent av brukerne, truer Musk med å trekke seg.

Mandag oppsto ifølge CNBC nye spekulasjoner etter uttalelser fra Musk på en tech-konferanse i Miami om at en avtale til en lavere kurs «ikke var uaktuelt.»