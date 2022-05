Konsernsjefen i Link Mobility går av

Guillaume van Gaver går av som konsernsjef i Link Mobility. Styret har utnevnt nåværende finansdirektør, Thomas Berge, som midlertidig konsernsjef. Han tiltrer stillingen umiddelbart.

I løpet av det siste året har Link Mobility-aksjen falt 67 prosent på Oslo Børs. Basert på onsdagens sluttkurs på 12,05 kroner, har selskapet en markedsverdi på 3,55 milliarder kroner.

– Nå er tiden inne for å ta nye steg for å oppfylle ambisjonen og strategien om å bli topp 5 global CPaaS-aktør. Det er fullt fokus på gjennomføring av denne strategien, og riktig tidspunkt for ny ledelse, sier Jens Rugseth, styreleder i Link Mobility, i en melding.

Styret har iverksatt prosessen med å finne ny sjef i Link Mobility.