Bedre fra Webstep

Webstep fikk et driftsresultat på 23,9 millioner kroner i første kvartal 2022, mot et resultat på 18,1 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

EBITDA i perioden kom inn på 28,7 millioner kroner (21,7), av en omsetning på 233 millioner kroner (194).

Selskapet skriver at fremover vil fokus være på organisk vekst på eksisterende lokasjoner, men at M&A kan brukes som et strategisk verktøy for å få tilgang til nye kunderelasjoner eller ny kompetanse.

– Vi er fornøyde med å overstige 800 millioner i inntekter de siste tolv månedene, i tillegg til å være nær å passere 500 ansatte. Både inntekter og overskuddet vokser, og vi har økt kapasiteten, sier adm. direktør i Webstep, Save Asmervik.

