Huddly-medhold i patentstrid

Huddly fikk 17. mai medhold i en rett i California for kravet mot Suzhou Washeng Technology vedrørende påstått brudd på Huddlys intellektuelle eiendeler (IP), går det frem av en børsmelding.

The United States District Court of the Northern District of California utstedte en rettskjennelse der den fullt ut støtter Huddlys påstand, skriver selskapet.

Dette betyr at motparten permanent er pålagt å stoppe all bruk av varemerker som US Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) tidligere har funnet å krenke Huddlys varemerker, ifølge selskapet.

TDN Direkt