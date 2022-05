Sjefstrateger anbefaler seks aksjer: – Det har oppstått vidunderlige kjøpsmuligheter

Børsene faller tungt, men det gjør ikke at analytikerne, forvalterne og sjefstrategene blir noe mindre bull på aksjemarkedet.

De understreker at det er viktig å være selektiv, men også til å utnytte mulighetene nå som de har åpnet seg.

– Det er veldig følelsesladd og lite rasjonalitet i salgene. Det gjør at det har oppstått vidunderlige kjøpsmuligheter, sier Invescos globale sjefstrateg Kristina Hooper til CNBC.



– Disse aksjene har falt mer enn gjennomsnittet. Buy the dip, anbefaler Morningstar.

Kjøpsmuligheter

Hun drar sammenligninger til dotcom-boblen i 2000.

– De mer spekulative delene av tech-universet kommer til å komme under press. Vi kan se noen konkurser, men mesteparten av tech vil komme sterkere ut av dette, mener Hooper.



Hun anbefaler derfor å være selektiv når du kjøper tech-aksjer i dag.

– Fokuser på selskaper med sterk kontantstrøm og brede marginer. De har også blitt truffet hardt, men jeg tror de er gode kjøpsmuligheter nå, sier sjefstrategen.



Spår blodbad

Morningstars sjefstrateg David Sekera tror børsfallet vi har sett i markedene den siste er ferdig. Hans potensielle kjøpskandidater er Alphabet, Amazon, Microsoft og Meta.

– Hittil i år har disse aksjene falt mer enn gjennomsnittet av resten av markedet. Vi er overbevist om at det er verdi i disse selskapene for langsiktige investorer. Buy the dip, er Sekeras anbefaling.

Lee Baker, eier av Apex Financial Services, beskriver også Apple og Microsoft som «solide selskaper å vurdere nå».

– Jeg er ikke klar for å hoppe inn i tech-sektoren som et hele, men selskaper som Apple og Microsoft begynner å se attraktive ut, sier Baker.

Han anbefaler en investeringshorisont på tre til fem år når du kjøper aksjer i disse selskapene.

Peter Garnry, aksjestrateg i Saxo Bank, anbefaler også å se etter langsiktige vinnere.

– Det kommer til å bli et blodbad og mange vil bli rammet. Men blant dem vil det også være langsiktige vinnere. Microsoft, Amazon, Qualcomm, Intel og AMD fikk store slag i dotcom-boblen, men er langsiktige vinnere likevel, sier Garnry.



– Det kommer til å bli akkurat det samme denne gangen.