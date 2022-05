Simplifai, et datterselskap av Elop, har inngått en strategisk 3-års innovasjonspartnerskap med Sparebank 1 SR-Bank, i tillegg vil Simplifais Emailbot-løsninger, ha ansvaret for å håndtere e-posthenvendelser til både person- og bedriftskundesentre.

«Innovasjonspartnerskapet innebærer at vi vil jobbe sammen for å videreutvikle løsningene, undersøke nye applikasjoner og nye bruksområder innenfor Sparebank 1-gruppen og for å skape bedre og mer effektive automatiseringsløsninger for banksektoren,» sier adm. direktør i Simplifai, Bård Myrstad.

Sparebank 1 SR-Bank var tidig ute med å prøve kunstig intelligens og prøver å være en fintech-innovatør, ifølge Glenn Sæther, konserndirektør for teknologi, utvikling og forretningsprosesser.

«SR-Bank jobber kontinuerlig med å effektivisere interne prosesser for å skape bedre kundeopplevelser. Vi ser et stort potensial for effektivisering av backoffice-drift gjennom samarbeidet med Simplifai,» sier Sæther.