Det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta stiger 2,2 prosent tirsdag formiddag etter å ha lagt frem rapporten for første kvartal.

Selskapet løftet de konsoliderte driftsinntektene med 5 prosent til 387 millioner euro, fra 368 millioner euro året før. Det var på forhånd ventet inntekter på 392 millioner euro, ifølge estimater innhentet av Infront TDN Direkt.

Adevinta-sjefen Rolv Erik Ryssdal sier at selskapets solide finansielle stilling tillot dem å akselerere tilbakekjøpsprogrammet og fortsette å investere i driften.

– Vi har hatt en god fremgang med integrasjonsveikartet, og vi forbereder oss på å avslutte de fleste overgangsavtalene (TSA) med eBay i andre kvartal, sier han.

Det konsoliderte resultatregnskapet speiler gruppens resultater hvis oppkjøpet av eBay Classifieds, som ble kjøpt opp i juni 2021, hadde vært en del av gruppen siden 1. januar i fjor.

Adevinta (Mill. EUR) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 387 368 EBITDA 125 130 EBITDA-margin 32,3% 35,2% Underliggende EBITDA 137 136

Porteføljejusteringer

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 125 millioner euro i første kvartal, ned fra 130 millioner euro året før og mot ventet 123 millioner euro.

Adevinta-sjefen påpeker at selskapets porteføljejusteringer utvikler seg som den skal med salget av Infojobs i Brasil og Kufar i Hviterussland, samt varslet exit fra Mexico.

– Vi forventer å oppnå enighet om salgene i Australia og Sør-Afrika ved utgangen av tredje kvartal, sier han.



Adevinta venter fortsatt en lav, tosifret omsetningsvekst i sine kjernemarkeder i år, og ser fremdeles en underliggende EBITDA på 575-600 millioner euro for helåret. Målene på mellomlang og lang sikt gjentas også.

– Til tross for det for øyeblikket utfordrende markedet, er jeg trygg på at vi vil oppnå de finansielle målene vi har satt i år og målene på mellomlang og lang sikt, sier Ryssdal.