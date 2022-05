Nesten firedobling for Sikri Holding

Sikri Holding fikk et driftsresultat på 17,5 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 6,3 millioner kroner samme kvartal året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen i perioden var 214,5 millioner kroner (57,2), mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 43,7 millioner kroner (14,3).

Selskapet skriver i rapporten at de vil fortsette å forfølge sin vekststrategi for å bygge et stort nordisk teknologiselskap.

«Med inkluderingen av Metria AB i konsernet, har vi tatt et stort skritt mot å oppnå våre ambisjoner, og samtidig fortsette å realisere synergier fra integrering av eksisterende selskaper i konsernet. (..) De volatile markedene kan fortsette å påvirke eiendomsbransjen, men våre andre tjenester forventes å være stabile, og vi ser frem til et vellykket år med fortsatt muligheter i eksisterende og nye markeder, produkter og tjenester», heter det i rapporten.

(TDN Direkt)