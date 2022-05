SmartCraft fikk et driftsresultat på 25 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 19 millioner samme periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Selskapet utvikler og selger programvare rettet mot håndverkerbransjen, og har de seneste årene konsolidert bransjespesifikk teknologi gjennom flere oppkjøp.

Omsetningen i kvartalet var 79 millioner kroner, mot 59 millioner for ett år siden. Justert ebitda ble 32 millioner kroner, opp fra 24 millioner.

Selskapet har som tidligere uttalt en målsetning om organisk vekst på 15–20 prosent på mellomlang sikt, og eventuelle oppkjøp vil komme i tillegg til dette. De forventer at den justerte ebitda-marginen vil stige på mellomlang sikt, som også er en gjentagelse.

Ser gull i avhendingsloven

Blant faktorene som har slått positivt ut for selskapet i år, er avhendingsloven som ble innført ved nyttår. Loven stiller strengere krav til dokumentasjon av arbeid gjort i oppføringen og utbedringer av boliger, samtidig som ansvaret i større grad nå faller på selger.

I mars hadde så mye som 300.000 nordmenn manglende dokumentasjon, ifølge en undersøkelse gjort på vegne av dokumentasjonstjenesten Boligmappa.

Konsernsjef Gustav Line sier at de ser økt etterspørsel fra håndverkere som de seneste månedene har kastet seg rundt for å levere dokumentasjon.

– Vi ser at det en klart økende interesse for dokumentasjonsprogramvare, og at en del av håndverkerkjedene ønsker å legge en god plan for digitalisering av medlemsbedriftene sine, sier han.

Ser ingen makropåvirkning

Det har vært et bredt fall for teknologiselskapene på Oslo Børs den seneste tiden, og SmartCraft-aksjen er ned 25 prosent så langt i år.

Men til tross for makroutfordringer som logistikk, inflasjon og krigen i Ukraina, er ikke selskapet blitt påvirket negativt, ifølge Line.

– Vi har ikke sett noen effekt av det så langt. Grunnen til det er at det er stor etterspørsel etter våre kunders tjenester i markedet, sier han.

– Kundene våre, som typisk er i SMB-segmentet, mangler arbeidskraft og har en lang hale av prosjekter som ikke er blitt utført. Teknologien vår gjør kundene mer effektive, og de får bedre marginer.