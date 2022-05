Snap, som står bak Snapchat-appen, la i april frem resultater for første kvartal som skuffet både på topp- og bunnlinjen. Samtidig guidet selskapet 20-25 prosent topplinjevekst på årsbasis i andre kvartal, og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 0-50 millioner dollar.

«Vi tror nå det er sannsynlig at vi legger frem inntekter og justert EBITDA under den lave enden av guidet intervall for dette kvartalet», skrev toppsjef Evan Spiegel i et notat til de ansatte mandag.

I notatet som delvis er meldt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) opplyste Spiegel videre om at omsetningen «fortsetter å vokse i årlig takt, men saktere enn vi hadde forventet.»

Aksjen krakket

Ifølge toppsjefen vil selskapet fortsette å hente inn nye ansatte, men vil bremse tempoet i rekrutteringen ut 2022. Likevel er Snaps forventning ifølge notatet fortsatt å ansette 500 nye før årsskiftet. De siste 12 månedene har den sosiale mediekjempen ansatt rundt 2.000.

Snapchat-utvikleren opplever motvind fra stigende inflasjon og renter, forstyrrelser i både forsyningskjeder og arbeidsmarked – i tillegg til endringer i Apples personvernpolitikk for iPhone-brukere. Negative effekter fra Ukraina-krigen trekkes også frem.

Wall Street reagerte brutalt på Snap-sjefens notat, og sendte aksjen ned over 30 prosent i etterhandelen.

Øvrige selskaper eksponert mot nettmarkedsføring ble også hardt rammet. Facebook-moren Meta stupte 7 prosent, Twitter nesten 4 prosent og Pinterest 12 prosent. Utenfor sosiale medier falt Google-mor Alphabet over 3 prosent, mens The Trade Desk gikk tilbake over 8 prosent.