Bekreftet: Airbnb stenger virksomheten i Kina

Airbnb, som driver en nettbasert markedsplass for overnatting og ferieutleie, stenger all utleie i Kina fra 30. juli, heter det i en melding tirsdag.

Selskapet slutter seg til en lang liste over vestlige teknologiselskaper som har meldt seg ut av det kinesiske markedet.



Selskapet kom med kunngjøringen på sin offisielle WeChat-konto uten å utdype årsakene bak avgjørelsen.

En kilde nær selskapet sa til avisen Global Times at Airbnb stenger den kinesiske virksomheten fordi den er for kostbar og komplisert å drive, noe som ble ytterligere forverret av coronapandemien.

Virksomheten i Kina har kun stått for omtrent 1 prosent av Airbnbs virksomhet de siste årene.

Mange større vestlige teknologiselskaper, inkludert Google-eide Alphabet og Meta Platforms(tidligere Facebook), har sluttet å tilby tjenester til sluttbrukere på fastlands-Kina. Årsakene skal være sensur og driftsproblemer.

Det siste året har aksjekursen til Airbnb falt over 30 prosent og vært tynget av et bredt salgspress innenfor teknologiaksjer. Likevel handles aksjen over kursen ved børsnotering på 68 dollar per aksje.