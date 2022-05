Styret i Sikri Holding har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at selskapets aksjer splittes slik at hver aksje splittes i 5 aksjer, ifølge en børsmelding tirsdag.

Generalforsamlingen er foreslått å holdes 31.mai 2022.

Tirsdag kom det frem at selskapet nærmest firedoblet omsetningen i første kvartal. Driftsresultatet tredoblet seg.