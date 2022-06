Xplora Technologies landet i første kvartal inntekter på 74 millioner kroner, tilsvarende en topplinjevekst på 37 prosent fra samme periode året før. 51.000 smartklokker ble i løpet av kvartalet solgt for såkalte «device revenues» på 39,9 millioner kroner. I samme periode i fjor solgte selskapet 62.000 smartklokker.

Driftskostnadene økte enda mer enn inntektene, fra 30,0 til 43,9 millioner kroner, og bidro til at underskuddet på driften (EBIT) gikk fra 11,6 til 14,7 millioner kroner. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet 112 ansatte, mot 51 på samme tid i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 10,9 til minus 2,9 millioner kroner, mens resultatet før skatt gikk fra minus 13,6 til minus 15,2 millioner kroner.

Doblet bruttoresultatet

Antall abonnenter var ved utgangen av kvartalet 124.300, opp 55 prosent fra 80.200 på samme tid i fjor. Gjentakende inntekter kom inn på 33,6 millioner kroner, opp 66 prosent fra det første kvartalet i 2021.

Bruttoresultatet, altså inntekter minus produksjonskostnadene for de solgte varene, gikk fra 19,1 til 41,0 millioner kroner og steg dermed 115 prosent. Bruttomarginen gikk fra 35,4 til 55,4 prosent.

Selskapet understreker at første kvartal er lavsesong i bransjen, og at perioden brukes til å gå gjennom pågående prosjekter og å planlegge salgs- og markedsaktiviteter gjennom året.

Store markeder åpner seg

Xplora Technologies opprettholder målet om en topplinjevekst på over 50 prosent for helåret 2022, og for å hjelpe seg i denne retning varsler selskapet onsdag om to partneravtaler som vil etablere Xplora som en mobiltjenestetilbyder i USA og Frankrike fra andre halvår i år.

Avtalene vil gjøre selskapet i stand til å knytte smartklokkene sammen med Xplora SIM-kort i de nevnte markedene.

– Disse to avtalene er en milepæl i utvidelsen av vår vellykkede og lønnsomme mobiltjeneste-modell til to nye store markeder med over 33 millioner barn i målgruppen, sier toppsjef og gründer Sten Kirkbak i en kommentar.

