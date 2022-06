SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 08.00

Elliptic Labs landet i første kvartal driftsinntekter på 5,5 millioner kroner, noe som var opp fra 4,5 millioner kroner i samme periode i fjor og tilsvarer en topplinjevekst på 22 prosent.

Topplinjeveksten henger ifølge selskapet sammen med sterk vekst i lisenser, og økt salg til både eksisterende og nye kunder bidrar til veksten.

– Høyt tempo

Såkalte «løpende inntekter fra kunder», det vil si lisensinntekter fra hovedsakelig avtaler med ledende smarttelefonprodusenter (OEM), steg 83 prosent på årsbasis til 58,4 millioner kroner. Tilhørende driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble minus 7,8 millioner kroner.

– Vi har begynt 2022 med positivt momentum, og går inn i laptop-markedet med høyt tempo. Etter å ha lansert med Lenovos bestselger (ThinkPad T14), signerte vi en avtale for ytterligere 18 modeller, så vel som to avtaler til for ytterligere å utvide vårt samarbeid med Lenovo, sier toppsjef Laila Danielsen i en kommentar.

Veksten koster

Driftskostnadene steg fra 13 millioner i første kvartal 2021 til 19 millioner kroner i den samme perioden i år. Kostnadsøkningen gjenspeiler ifølge rapporten et betydelig høyere aktivitetsnivå, og effekten av personalkostnader tilknyttet nyansettelser.

Høyere reisekostnader bidro også, og selskapet forventer at denne trenden vil fortsette over de neste «overskuelige» kvartalene.

Driftsunderskuddet (EBIT) gikk dermed fra 10,6 til 16,3 millioner kroner, mens det før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 8,5 til 13,4 millioner kroner.

Holder på guiding

Som i tidligere år forventer Elliptic Labs også i 2022 at omsetningen stiger fra første til andre halvår, med positiv EBITDA for helåret. 2023-guidingen på 500 millioner kroner i omsetning og 50 prosent EBITDA-margin opprettholdes.

Selskapet skriver i en separat børsmelding onsdag at Xiaomis siste Redmi smarttelefoner (Note 11T Pro og Note 11T Pro Plus) leveres med Elliptic Labs-sensoren AI Virtual Proximity.

