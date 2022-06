Ensurge Micropower fikk et resultat før skatt på -6,4 millioner dollar i første kvartal 2022, mot -4,8 millioner dollar i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet fikk et driftsresultat på 5,2 millioner dollar i perioden (3,7).

Ensurges umiddelbare og mest kritiske prioritet er å bevise selskapets teknologi og sende prøver til de målrettede første kundene. Første innledende produktinntekter kan komme i fjerde kvartal 2022.

I tillegg til fem kunder med formelle avtaler, er Ensurge Micropower aktivt engasjert med 11 andre kunder som har sterk interesse i å designe selskapets mikrobatteri inn i produktene deres.

«I tillegg har vi over 10 kunder som har gitt uttrykk for en interesse for å ta kontakt med oss så snart vi har prøver. Vi planlegger et bredt søk til titalls selskaper fra de samme markedssegmentene som vi har hatt diskusjoner med», heter det.

TDN Direkt