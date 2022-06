Det amerikanske selskapet Clearview AI, som jobber med ansiktsgjenkjenning og har hovedkontor i New York, har fått en bot på 7,5 millioner pund – rundt 90 millioner kroner av The Information Commission’s Office (ICO), som er britenes svar på Datatilsynet.

I løpet av de seneste årene skal selskapet ha samlet inn bilder fra internett og sosiale medier av mennesker i Storbritannia og andre steder med mål om å lage en global database som ulike myndigheter skal kunne bruke.

ÅPEN PROFIL: Clearview skal ha samlet inn over 20 milliarder ansiktsbilder fra ulike åpne kilder som Instagram og Facebook. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

På mandag kunngjorde ICO at Clearview har brutt britisk rett, og beordret selskapet til å slette data den har om innbyggere i Storbritannia samt at de fikk et forbud mot å samle inn mer.

Over 20 mrd. bilder

Clearview skal ha samlet inn over 20 milliarder ansiktsbilder av mennesker over hele verden. Selskapet samler inn bilder bilder som er blitt publisert på sosiale medier, som Facebook og Instagram, samt bilder fra massemedier og andre åpne kilder. Innsamlingen foregår uten at enkeltpersonene det er bildet av blir informert på noe vis.

Ifølge CNBC kan politimyndigheter gjennom plattformen til Clearview laste opp et bilde av en person og prøve å matche det med bilder som er lagret i Clearviews database.

«Selskapet muliggjør ikke bare identifikasjon av disse menneskene, men overvåker effektivt deres oppførsel og tilbyr det som en kommersiell tjeneste. Det er uakseptabelt,» heter det i en uttalelse fra informasjonskommissæren i Storbritannia, John Edwards.