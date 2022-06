(Saken oppdateres)

Styret anbefaler at Mercell blir kjøpt opp av Spring Cayman Bidco.

Selskapet blir kjøpt til prising på 6,30 kroner pr. aksje, over det dobbelte av kursen på børs i dag. Det priser selskapet til rundt 3,2 milliarder kroner.

Mercell-kursen sto i 3,005 kroner da Oslo Børs stengte tirsdag.

Viking Venture og Luxor Capital Group, som til sammen har 24 prosent av aksjene, har gitt forpliktelse til å akseptere tilbudet.

Gjennomføring av tilbudet vil være betinget av en akseptgrad på mer enn 90 prosent, at styret ikke trekker tilbake sin anbefaling, relevante regulatoriske godkjenninger, at Mercell i all vesentlighet har drevet sin virksomhet ordinært, og enkelte andre vilkår, heter det i børsmeldingen.

Fullstendig detaljer i tilbudet vil fremgå av et tilbudsdokument som vil bli publisert etter godkjenning av Oslo Børs. Tilbudsperioden forventes å starte i midten av juni 2022.