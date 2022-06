Teknologigiganten tjente rått på hjemmekontor

Dells nettoresultat fra videreført virksomhet steg med hele 62 prosent i første kvartal, til 1,07 milliarder dollar, mot 0,659 milliarder dollar samme periode i fjor.

Teknologiselskapet har sett en sterk etterspørsel etter sine produkter de siste kvartalene. Inntektsøkningen skyldes at bedrifter fortsatt investerer i fjernarbeidsutstyr til hjemmekontoret, i tillegg til at forbrukerne oppgraderer til nyere produkter, ifølge Reuters.



For første kvartal rapporterte selskapet et justert resultat på 1,84 dollar pr. aksje og en omsetning på 26,1 milliarder dollar, mot estimatet som var et overskudd på 1,39 dollar pr. aksje og en omsetning på 25 milliarder dollar.

Dells PC-inntekter økte med 22 prosent, til 12 milliarder dollar i første kvartal.

Selskapet la imidlertid til at de ble rammet av den globale brikkemangelen, samt forstyrrelser i forsyningskjeden i første kvartal. Kina-nedstengingen forsterket dette, ifølge teknologiselskapet.

«Vi forventer at ordrereserven forblir forhøyet gjennom andre kvartal kvartal grunnet den nåværende etterspørselen og de industriomfattende forsyningskjedeutfordringene,» sa operasjonsdirektør Jeff Clarke.

Dell forventer også at komponent- og logistikk-kostnadene forblir på høye nivåer i andre kvartal.

Teknologiaksjen steg 7 prosent i går etter å ha slått Wall Streets forventninger til første kvartal. Aksjen har falt nesten 23 prosent så langt i år. Aksjen er opp nesten 10 prosent på førhandelen på Wall Street fredag.