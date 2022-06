Ørn-bud med saftig premie

Styret i Ørn Software Holding anbefaler enstemmig et frivillig kontanttilbud fra EG Norge om å kjøpe alle aksjene i Ørn Software til kurs 6,25 kroner, går det frem av en børsmelding mandag.

6,25 kroner er mer enn 40 prosent over fredagens sluttkurs på 4,43 kroner og 60 prosent over 30-dagers volumvektet gjennomsnittskurs (3,905 kroner) pr. 27. mai.

Styret anbefaler

Budet priser aksjekapitalen i Ørn Software til nærmere 620 millioner kroner på fullt utvannet basis.

EG Norge har mottatt aksept fra fond forvaltet av Viking Venture, Breiangen AS og Mekatronikk Holding AS, samt toppledelsen som eier aksjer i selskapet. Dette representerer totalt 45,4 prosent av den utstedte aksjekapitalen i Ørn Software.

Tilbudsprisen på 6,25 kroner vil bli gjort opp i kontanter, og budgiveren forventes å lansere budet i første halvdel av juni 2022.

ABG traff blink

Analytiker Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier trekker i dagens Finansavisen frem nettopp Ørn Software som en av tech-sektorens heteste oppkjøpskandidater.

– Vi tror Link Mobility og Ørn Software er høyaktuelle for PE-oppkjøp. De har lav churn, de vokser og genererer god kontantstrøm, sier han.

Gjennomføringen av budet betinges av at visse vanlige betingelser tilfredsstillelse – inklusive, men ikke begrenset til at budgiver oppnår minst 90 prosent aksept og at Ørn Software-styret ikke skal ha endret, modifisert eller trukket tilbake sin anbefaling av budet.

Budet vil ikke være betinget av finansiering eller ytterligere due diligence.