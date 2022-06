Kutter topplederlønn etter rekordtap

Japanske Softbanks toppledere fikk kraftige lønnskutt etter at selskapet hadde et tap som var det styggeste i den japanske teknologiinvestorens historie, ifølge Financial Times.

Milliardæren og Softbank-grunnlegger, Masayoshi Sons, holdt likevel lønnen sin uendret på 100 millioner yen (omtrent 785.000 dollar), ifølge regulatoriske registreringer til Tokyo-børsen.

Flere av Softbanks toppledere fikk derimot større kutt i lønningene.

Finansdirektør Yoshimitsu Goto tjente 293 millioner yen, en nedgang på nesten 40 prosent fra året før.

Ken Miyauchi, sjef for SoftBanks innenlandske telekomvirksomhet, tjente 539 millioner yen, ned 15 prosent.

Simon Segars, som for øvrig trakk seg som sjef for selskapets brikkeenhet i februar, tjente 1,15 milliarder yen i løpet av de tre månedene han var styreleder. Segars mottok 1,88 milliarder yen året før.

Ronald Fisher, som også trakk seg fra rollen som leder av Vision Funds i april, tjente 126 millioner yen i løpet av sin tid som styreleder i fjor fra april til juni. Han fikk 917 millioner yen i tidligere år og er fortsatt rådgiver for Son.

SoftBank avslørte ikke hvilken kompensasjon tidligere viseadm. direktør Marcelo Claure, tidligere en av Sons mest betrodde allierte og høyest betalte ledere, mottok før hans avgang tidligere i år. Han tjente 1,8 milliarder yen året før.

Lønningen til Rajeev Misra, som leder Vision Fund, ble heller ikke offentliggjort. Han og Claure forlot SoftBanks styre i november 2020.

Rekordtap

Softbank fikk et nettoresultat på minus 1.710 milliarder yen (13,3 milliarder dollar) i regnskapsåret som endte 31. mars 2022. Tapet sletter bunnrekorden på 9 milliarder dollar fra to år tilbake. I fjor tjente Softbank nærmere 5.000 milliarder yen, altså 39 milliarder dollar.

Investeringene i Vision Fund 1, Vision Fund 2 og andre fond gikk i minus med 3.740 milliarder yen (29 milliarder dollar) i siste regnskapsår. Alibaba, SoftBanks største investering, bidro med et fall på 50 prosent i løpet av perioden.