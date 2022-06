Selskapet Erling Bidco, indirekte eid av det britiske private equity-selskapet Apax Partners legger inn et bud på samtlige aksjer i EcoOnline, for 22,75 kroner pr. aksje, totalt om lag 3,8 milliarder kroner fordelt på

Til sammenligning var sluttkursen onsdag på 13,50 kroner, noe som ga selskapet en børsverdi på 2,24 milliarder kroner ved børsslutt tirsdag. Budet som annonseres torsdag morgen gir således en 68,5 prosent oppside sammenlignet med gårsdagens sluttkurs.

EcoOnline hentet for et drøyt år siden penger til en kurs på 25 kroner per aksje da selskapet gikk på børs.

EcoOnline Holding Utvikler HMS-programvare som skal gjøre det enkelt å rapportere hendelser.

I en felles database knyttes produsenter og forhandlere av kjemikalier sammen med dem som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikaliene.

Har 6.500 kunder og 533.000 brukere.

Har selskaper som Merck, Johnson & Johnson og Legoland på kundelisten.

Konsernsjef er Göran Lindö.

Ble startet opp i år 2000 og hovedkontoret ligger i Tønsberg.

Har Summa Equity og Goldman Sachs som største investorer.

Budet kommer i kjølvannet av en strategisk gjennomgang varslet av EcoOnlines styre 7. april i år, et samlet styre anbefaler oppkjøpet. De to største aksjonærene Summa Equity, som sitter på 27 prosent av aksjene, og Goldman Sachs International med sine 17,1 prosent har allerede signert en forhåndsaksept for budet, og selger dermed alle sine aksjer til Apax Partners.

– Å følge EcoOnlines ekstraordinære vekst og utvikling de seneste fem årene har vært spennende. Vi har stor tro på selskapet, som drives fremover av robuste megatrender og nye regelverk. Vi er spente på se selskapets utvikling med en sterk eier i Apax Partners, sier Summa-partner Christian Melby i en uttalelse.

For at oppkjøpet skal bli noe av trenger Erling Bidco tilslutning fra aksjonærer som sitter på minimum 90 prosent av aksjene. Tilbudsperioden er ventet å starte senest 13. juni, fremgår det av meldingen.

Budgiver håper å komme i mål med transaksjonen i løpet av andre halvår.

Torsdag publiserer EcoOnline også en kvartalsoppdatering, og melder om en EBITDA på minus 3,9 millioner kroner, en bedring fra minus 12,4 millioner i fjorårets første kvartal.

Omsetningen i kvartalet var 123 millioner kroner, opp fra 95 millioner i samme periode i fjor.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en årlig gjentagende omsetning på (ARR) på 447 millioner, som tilsvarer en vekst på årsbasis på 29 prosent.

Het oppkjøpskandidat

Både Pareto-analytiker Fridtjof Semb Fredricsson og Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier pekte nylig på EcoOnline som en av de heteste oppkjøpskandidatene i techsektoren.

«Kombinert med SaaS-metrics som er best i klassen, mener vi at det nåværende store investeringsprogrammet er et strategisk smart valg for å skape langsiktig verdi. Imidlertid går dette på bekostning av kortsiktig lønnsomhet, og det er ikke mulig å regne hjem verdien av dagens aksjekursen basert på kontantstrøm 1-2 år frem i tid», sa Fredricsson til Finansavisen.

Han pekte også på at med en aksjekurs ned 70 prosent fra topp, vil det nå være et gunstig tidspunkt for en PE-aktør å kjøpe EcoOnline av børs.

Budet på EcoOnline føyer seg inn i rekken av nylige tech-oppkjøp på Euronext Growth, mandag ble det kjent at EG Norge ville kjøpe Ørn Software for 6,25 kroner pr. aksje , mens Spring Cayman Bidco onsdag forrige uke ville kjøpe Mercell av børs for dobbelt så mye som børsverdien, og sendte aksjen opp 103 prosent på én dag.