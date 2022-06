I en fersk oppdatering torsdag er meglerhuset krystallklar om at bunnen for teknologiaksjer neppe er nådd, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities tar for seg selskapet Techstep, som nedgraderes til en «hold»-anbefaling.

«Vi ser ingen betydelige triggere for Techstep i 2022, og modellerer stabil vekst i MMS med skala fra 2023, dermed en hold-anbefaling», oppgir meglerhuset som begrunnelse.



Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll til næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet, med 217 ansatte og 4.000 kunder, oppgir å ha mål om å posisjonere seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden.

Sendte aksjen bratt ned

I Arctic Securities ferske oppdatering blir også Techsteps markedsverdi nærmere halvert. Meglerhuset kutter kursmålet på tech-aksjen til 3,00 kroner, fra tidligere 5,50 kroner.

Arctic Securities negative oppdatering fikk umiddelbart utslag på Techstep-aksjen. Torsdag morgen stupte aksjen 5 prosent like etter Oslo Børs åpnet. Ved 10-tiden var kursfallet justert noe opp til et fall på 2,5 prosent, og aksjen ble handlet for 2,80 kroner.

Techstep har hatt en bratt nedtur sammen med teknologisektoren på Oslo Børs i år. Med torsdagens nedtur har aksjen falt 24 prosent hittil i år, og rundt 38 prosent på ett år.

Dette til tross for at selskapet kunne juble over sterk vekst i første kvartal, og bedrede resultater over hele linjen så sent som 12. mai.

– Ikke sett pengene i tech

I midten av mai spekulerte flere analytikere og markedsaktører i om bunnen kunne være nådd for tech- og vekstaksjer.

Redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen var ikke overbevist, og ga råd om å fremdeles unngå teknologisektoren i et videointervju på Finansavisen.no 16. mai.

– Hadde ikke satt pengene mine i tech med det første, advarte Hegnar.

Arctic Securities er enig med Trygve Hegnar i meglerhusets oppdatering torsdag, og advarer mot et skifte i sentimentet for teknologisektoren generelt.

Meglerhuset oppgir, ifølge nyhetsbyrået, at selskaper med negativ kontantstrøm fra drift trenger en betydelig hendelse for å øke verdsettelsen.