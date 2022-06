Amazon trekker Kindle ut av Kina

Amazon kunngjør torsdag at de har sluttet å forsyne forhandlere i Kina med Kindle ebøker. Selskapet stenger også alle Kindle-butikkene i landet fra og med neste år, ifølge Reuters.

Amazon kunngjorde avgjørelsen på sin offisielle WeChat-konto torsdag. Selskapet oppga ingen spesifikk grunn, men sa at det justerer det strategiske fokuset for virksomheten og at andre forretningsområdene i Kina vil fortsette.

Selskapet vil også fjerne Kindle-appen fra kinesiske appbutikker fra 2024.

«Som et globalt selskap forblir vi forpliktet til kundene våre i Kina. Generelt evaluerer vi med jevne mellomrom våre tilbud og gjør justeringer, uansett hvor vi opererer. Vi vil fortsette å innovere og investere der vi kan gi verdi til våre kunder», sa en talsperson for Amazon i en e-postmelding.

Ifølge et internt dokument fra 2018 stod det at Kina var blitt Kindles største marked og at det stod for over 40 prosent av det globale salgsvolumet.

Amazon føyer seg inn i rekken av vestlige teknologiselskaper, blant annet Linkedin, Yahoo og Airbnb, som alle har trukket seg ut av det kinesiske markedet som følge av den strenge kontrollen og sensuren i landet, samt nye lover rettet mot datadeling og kunders personvern, ifølge nyhetsbyrået.