Drone-emisjon i boks – til 17 prosent rabatt

Etter stengetid på børsen torsdag varslet Nordic Unmanned at selskapet har hyret inn SpareBank 1 Markets som tilrettelegger for en rettet emisjon med 50-80 millioner kroner i tenkt bruttoproveny.

Like over midnatt kom meldingen om at 3.636.363 nye aksjer er utstedt til kurs 22 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 80 millioner kroner. Kursen er nederst i det indikerte kursintervall på 22-24 kroner, og utgjør en rabatt på 17 prosent fra torsdagens sluttkurs på 26,55 kroner på Euronext Growth.

Pengene vil først og fremst gå til sikring av komponenter og lagerbygging i datterselskapet AirRobot som følge av Bundeswehr-tildelingen.

2025-mål i sikte

I tillegg vil selskapet bygge lager for å støtte den økende etterspørselen etter droner innen Security-segmentet, fullføre sitt flåtenybyggingsprogram og finansiere oppkjøp.

– I første kvartal steg inntektene våre 54 prosent, og nådde netto positiv kontantstrøm fra driften pr. utgangen av mai. Basert på dette, og provenyet fra emisjonen, forventer vi å være fullt egenkapitalfinansiert til å nå vårt 2025-mål på 400 millioner euro i inntekter og en EBITDA-margin over 20 prosent, sa Nordic Unmanned-sjef Knut Roar Wiig i en kommentar.

Innsiderselskapene Helgø Investering AS ble tildelt 90.909 aksjer i emisjonen, mens Jelsa Investering AS og Wallcross AS ble tildelt henholdsvis 90.909 og 11.364 aksjer.

Styret vil vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 1.363.636 nye aksjer.