Solgte unna Facebook-aksjer for over 1,7 milliarder

Onsdag denne uken ble det kjent at Sheryl Sandberg forlater Facebook-eier Meta etter 14 år som driftsdirektør i selskapet. I løpet av årene har hun ifølge Forbes bygget opp en formue på 1,6 milliarder dollar.

Det gjør henne til den nest rikeste kvinnen i techsektoren, kun slått av konsernsjefen i Hewlett Packard, Meg Whitman, som har en formue på 3,3 milliarder dollar.

I løpet av det seneste tiåret har Sandberg solgt over 75 prosent av aksjene gjennom regelmessige aksjesalgsprogrammer, ifølge analyseselskapet Verity Data, skriver CNBC.

Ifølge en talsperson for Sandberg satt hun på 48 millioner aksjer i løpet av sin tid i selskapet, rundt 20 millioner skal ha blitt solgt for å betale skatt.

Av de resterende 28 millionene aksjer, skal hun a solgt over 22 millioner for mer enn 1,7 milliarder dollar, ifølge Verity Data. Analyseselskapet mener gjennomsnittsprisen Sandberg har fått på aksjene er på 79,10 dollar pr. aksje.

Facebook gikk på børs i 2012 med en emisjonskurs på 38 dollar pr. aksje, aksjen som i dag heter Meta nådde foreløpig all-time high 7. september i fjor med en kurs på på 382,18 dollar.

Hun har også donert bort rundt 7,7 millioner aksjer til veldedig stiftelser.

Et annet analysefirma, Smart Insider, mener på sin side at aksjesalget kan være på nærmere 1,9 milliarder dollar. Smart Insider anslår at hun har gitt bort aksjer verdt 484 millioner dollar.

– Nedsalgene hennes det seneste tiåret gjør henne til en av de største innsideselgerne i et amerikansk selskap, sier analysesjef i Verity Data Ben Silverman til CNBC.



Når hun nå forlater selskapet er det med om lag 1,5 millioner aksjer i selskapet, til en verdi på vel 290 millioner dollar.