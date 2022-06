Teknologigigant slår dollar-alarm

Flere programvareselskaper har fått juling på børs i år som følge av rentehevinger, skyhøy inflasjon og pengepolitiske innstramminger.

Nå har selskapene fått nok et tilbakeslag etter at giganten Microsoft tidligere denne uken sendte ut et resultatvarsel og advarte om enda mer motvind fremover, skriver Bloomberg.

Den dyrere amerikanske dollaren får skylden for at Microsoft så seg nødt til å kutte prognosen for inneværende kvartal fra et resultat pr. aksje på «minst 2,28 dollar» til «minst 2,24 dollar».

– En sterk dollar vil være et tilbakevendende tema på tvers av mange store programvareselskaper, fordi de fleste genererer mer enn en tredel av salget utenfor USA, sier senioranalytiker Anurag Rana i Bloomberg Intelligence.

Truer marginene

Den amerikanske dollar-indeksen nådde sitt høyeste nivå på mer enn to tiår i forrige måned. En stadig dyrere dollar er ventet å true selskapenes marginer ytterligere – som allerede er under press fra økte kostnader.

Microsoft og andre store teknologigiganter – som Oracle og Adobe – driver komplekse globale operasjoner og har en høyere eksponering mot utenlandsk valuta, ifølge Bloomberg.

Salesforce utstedte tidligere denne uken oppstemte utsikter for året, men noterte seg at resultatene var preget av dollaren. Samtidig advarte selskapet om at problemet ville forlenges inn i andre kvartal.



Ifølge Wells Fargo-strateg Brendan McKenna må selskaper som Salesforce, som har en større eksponering mot utenlandsk valuta, se til sikring-strategier - såkalt hedging.

Han mener dollaren vil fortsette å styrke seg mot de aller fleste industriland, så vel som utviklingsland, med få unntak.

– Billig kan bli billigere

Analytikerne er foreløpig ikke veldig bekymret for den sterke dollaren, skriver Bloomberg, og fokuserer heller på motstandsdyktigheten til selskapenes underliggende drift i et miljø med avtagende økonomisk vekst.

Men for noen investorer er det fortsatt for tidlig å begynne å hamstre programvare-aksjer:

– De er mer attraktive enn de var, men vi vil ikke jage dem fordi vi mener de er et kupp ennå. Billig kan fort bli billigere i et miljø med stigende renter, sier toppsjef Stephen Hoedt i analysehuset Key Private Bank til Bloomberg.