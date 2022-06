Teknologi er den sektoren som har prestert tredje dårligst på den amerikanske samleindeksen S&P500 i år, med et ras på nesten 20 prosent - og er dermed på vei mot det verste årlige fallet siden 2008 da den falt 43,7 prosent.

Sektoren har steget på årsbasis de seneste tre årene, og er opp i 12 av de siste 14 årene.

Mye av oppgangen har vært drevet av flere faktorer, inkludert lave renter og passive investeringer. Nå reverseres effektene fra 2010, med høyere renter, historisk høy inflasjon, mener Bank of America.

«Dette gir høy risiko for det siste tiårets vinnersektor», skriver sjef for amerikanske aksjer og kvantitativ strategi i Bank of Amerika Savita Subramanian i et skriv til sine kunder, ifølge CNBC.

Økt inflasjon

Inflasjonen i USA klatrer nå raskere enn på flere tiår, og har ledet den amerikanske sentralbanken til å øke renten to ganger i år allerede. Federal Reserve forventer å fortsette med renteøkningene i år, og forventer samtidig å trekke tilbake støttetiltakene til økonomien som ble innført da coronapandemien brøt ut.

Høyere renter treffer vekstselskaper ettersom de ofte trenger mye penger for at virksomheten skal vokse, samtidig som det gjør at nåverdien av lønnsomhet lenger frem i tid faller.

På Oslo Børs er selskaper som Kahoot og Pexip ned 63 prosent og 76 prosent på ett år.

I løpet av fjoråret sprakk boblen i vekstaksjene og Kahoots egen vekst begynte også å svikte. Aksjekursen stupte og det så ikke bra ut da storaksjonær og finansmannen Jan Haudemann-Andersen tidlig på sommeren solgte seg ned etter at kursen hadde falt så mye.