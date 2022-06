Småsparerne tok opp kampen mot de store, stygge hedgefondene og kjørte kursen til både GameStop og AMC Entertainment til himmels i starten av 2021.

Disse aksjene kalles meme-aksjer fordi de får mye omtale i sosiale medier og går viralt.

Det utløste en shortskvis som igjen kjørte kursene enda høyere. Krigen har fortsatt siden den gang, og aksjen har vært svært volatil de siste årene.

Nå har imidlertid de store, etablerte aktørene tatt mot til seg igjen etter de aner svakhet hos småsparerne.

Shortskvis En shortskvis forekommer når en aksje eller et annet verdipapir får kraftig kursoppgang.

Det fører til at investorer med short-posisjoner er nødt til å kjøpe verdipapiret for å forhindre ytterligere tap.

Dette medfører videre at flere kjøper verdipapiret og kursen fortsetter opp.

Høyeste på ett år

Shorterne – dominerte av de store aktørene i markedet – er blitt modigere etter at markedet nå har falt tungt siden nyttår. Shortandelen i GameStop og AMC er nå på henholdsvis 24 og 22 prosent. Det er høyeste nivå på ett år, ifølge data fra S3 Partners og Reuters.

Strateg Michelle Weaver i Morgan Stanley mener du i dagens marked bør kjøpe små selskaper og hun tror de kan stige mer enn de større konkurrentene. Analytikerne peker på at luksusmarkedsplassen Farfetch handles til historisk lave kurser. Kursmålet på 30 dollar gir 240 prosent oppside.

– Småsparerne sitter nå på sidelinjnen og mange har tapt store penger. Hedgefondene har imidlertid ikke råd til å sitte på sidelinjen og er mer komfortable med å gå short. De begynner å bli den dominerende aktøren i markedet, sier Randy Frederick, strateg i Schwab Center for Financial Research.

Overraskende

Den stigende interessen for å shorte aksjene kommer overraskende på Webush-analytiker Alicia Reese.

Hun har et kursmål på 4 dollar på AMC – bare en tredel av kursen mandag – men eksempler som nylanseringen av Top Gun: Maverick, viser at interessen for kino er oppadgående. Analytikere ser for seg at filmen kan gi billettinntekter på over 1 milliard dollar.

– Ser man på bransjen virker det ikke riktig tid å shorte. Det ser mer ut som at de store aktørene tror at småsparerne går tom for krutt, sier Reese.



GameStop-aksjen har falt 14,1 prosent hittil i år, mens AMC er ned hele 56 prosent.