NÅDELØS BØRS: Airthings faller tosifret etter å ha sendt ut et resultatvarsel. Her er salgssjef for Europa og Asia Anders Follerås i Airthings (f.v.), salgssjef Christian Nævdal i Elkjøp og Airthings-sjef Øyvind Birkenes. Foto: Iván Kverme