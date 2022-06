Vishal Garg ga før jul 900 av sine ansatte i Better.com sparken over videokonferansetjenesten Zoom. Nå har han blitt saksøkt av en tidligere direktør for å ha villedet investorene.

Boliglånselskapet har blant andre SoftBank i ryggen og skal etter planen ta bakveien på børs i USA gjennom fusjon med et skallselskap. Avtalen har en verdi på 7,7 milliarder dollar.

I ettertid har selskapets navn og rykte blitt svertet som følge av kontroversene Garg har stelt i stand.

SPAC Et skallselskap der hensikten er å hente kapital og børsnotere selskapet før det gjøres oppkjøp av ett eller flere selskaper til SPAC-en. Fordi selskapet allerede er børsnotert, unngår man å bruke tid på noteringsprosessen.

Har vært et svært populært redskap i USA det seneste året. For eksempel ble det norske batteriselskapet Freyr børsnotert i USA på denne måten, gjennom SPAC-en Alussa Energy.

Villedende beskjeder

Nå hevder tidligere visepresident for salg og drift i selskapet Sarah Pierce at Garg har villedet investorene for å få børsnoteringen til å gå gjennom.

Garg fryktet ifølge Pierce at investorene ville trekke støtten hvis de hadde fått høre om Better.com's faktiske finansielle posisjon. Pierce fikk sparken i februar – noen måneder etter den beryktede Zoom-sparkingen – etter hun satte spørsmålstegn ved avtalen.

Better.com's advokater sier anklagene er grunnløse og at de vil forsvare seg kraftig i saken. SoftBank har ikke kommentert hendelsen.

Forsvant i en måned

Etter at Garg hadde gitt de 900 ansatte sparken på Zoom ble han borte fra selskapet i en måned. I januar var han tilbake etter å ha brukt fritiden på å «reflektere over ledelsen sin, komme tilbake til verdiene som gjør Better bra, og jobbe nært med en leder-coach».

Da han var tilbake «beklaget han dypt for angsten, distraksjonen og forlegenheten hans handlinger hadde ført til».