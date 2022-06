Styreleder laster opp i Airthings

Det har ikke gått på skinner på børs for luftmålingsselskapet Airthings. Bare i år har aksjen dundret ned over 60 prosent, etter at selskapet ble sendt ned 13 prosent torsdag på bakgrunn av et resultatvarsel.

Men styreleder Geir Førre i selskapet mener det er en kjøpsmulighet. Nå har han lagt nye 1,56 millioner kroner på bordet for 374.816 aksjer i selskapet. Snittkursen var på 4,1838 kroner.

Aksjekjøpet, som ifølge meldingen var på fredag, skjer bare én dag etter at styrelederen satset 3,48 millioner kroner for 875.184 aksjer i Airthings. Da var snittkursen på 3,9848 kroner.

I begge tilfeller ble kjøpene gjort gjennom Førres heleide investeringsselskap Firda, som er desidert største eier i Airthings med over 16 prosent av aksjekapitalen.