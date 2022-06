Asiatiske børser falt tungt mandag etter fredagens store inflasjonsoverraskelse fra USA, med tunge indekser som Nikkei og Hang Seng ned over 3 prosent.

Blant få lyspunkter finner vi Bucket Studio, som spratt opp 30 prosent på Seoul-børsen etter beskjeden fra Squid Game-regissør, -forfatter og -produsent Hwang Dong-hyuk om en andre sesong av serien. Budskapet kom ifølge Bloomberg frem i et brev Netflix har publisert på sin hjemmeside.

Bucket Studio har en eierandel i selskapet som representerer seriens hovedrolleinnehaver Lee Jung-Jae. Squid Game brukte 12 dager fra lanseringen i september i fjor på å bli tidenes største Netflix-serie.

Ingen drahjelp mandag

Netflix satser på at en ny sesong av Squid Game kan bidra til å reversere noe av kursfallet på hele 70 prosent så langt i 2022, utløst av at strømmegiganten i april annonserte tap av 200.000 abonnenter i første kvartal. Dette var første gang siden 2011 at Netflix mistet abonnenter.

Samtidig guidet Netflix at ytterligere 2 millioner kunder ville gå tapt i andre kvartal.

Squid Game handler om en gruppe forgjeldede personer som konkurrerer om pengepremier i dødelige versjoner av barneleker mens superrike VIP-er ser på.

Den nye sesongen av serien ser ikke ut til å hjelpe Netflix-kursen mandag, ettersom den faller nesten 3 prosent i tidlig handel på Wall Street.