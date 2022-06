Oracle overgår forventningene

Oracle overgikk Wall Streets forventninger mandag da de la frem tallene for fjerde kvartal i regnskapsåret 2022.

Omsetningen i fjerde kvartal økte med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 11,84 milliarder dollar. Det var på forhånd ventet 11,66 milliarder dollar, viser tall hentet inn fra Refinitiv.

Mens for resultat pr. aksje endte 1,54 dollar, som var det samme som i fjerde kvartal i regnskapsåret 2021. Konsensus blant analytikerne var på 1,37 dollar pr. aksje, skriver Reuters.

Oracle (Mill. USD) 4. kv./22 4. kv./21 Omsetning 11.840 11.227 Driftsresultat 5.590 5.449 Resultat etter skatt 4.235 4.524



Veksten ble drevet av selskapets skytjeneste, som konkurrerer mot blant annet Amazon Web Services og Microsoft Azure. Og ifølge Oracle forventer de betydelig inntektsvekst i skyvirksomheten, til tross for økende inflasjon og en sterkere dollar.

– Vi tror at denne inntektsveksten indikerer at vår infrastrukturvirksomhet nå har gått inn i en hypervekstfase, sier konsernsjef i Orcale Safra Catz i forbindelse med fremleggelsen.



Men alt er likevel ikke rosenrødt for IT-selskapet. Oracle varsler også at de vil få et tilbakeslag på rundt 100 millioner dollar i regnskapsåret 2023 på grunn av suspendering av tjenester i Russland. Men de forventer likevel en inntekstvekst på mellom 17 og 18 prosent i første kvartal.