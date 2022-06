Kryptovalutabørsen Coinbase Global kunngjorde tirsdag at den ville kutte 18 prosent av arbeidsstyrken deres, noe som tilsvarer rundt 1.100 årsverk. Kuttene kommer som en del av arbeidet med å dempe kostnadene deres ettersom det er litt ustabile markedsforhold.

Kunngjøringen kommer dagen etter at verdens mest kjente kryptovaluta falt 14 prosent, og handles tirsdag ettermiddag for 22.236 dollar etter å ha nådd all time-high i november med en kurs på 68.990,90 dollar.

Nedturen til Bitcoin kom etter at det store amerikanske kryptovalutautlånsselskapet Celsius Network frøs uttak og overføringer, skriver Reuters.

Trekker tilbake tilbud

Tidligere denne måneden annonserte Coinbase at de ville forlenge ansettelsesstoppet i overskuelig fremtid, samtidig som de ville trekke tilbake en rekke allerede aksepterte jobbtilbud.

I rapporter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) sier kryptovalutabørsen at de forventer å pådra seg mellom 40 og 45 millioner dollar i restruktureringskostnader, hovedsakelig knyttet til sluttvederlag og lignende, skriver Reuters.

I forrige måned meldte Coinbase om en omsetningssvikt på 35 prosent for årets første kvartal. Da endte omsetningen på 1.17 milliarder dollar, noe som var godt under forventingene til både investorer og analytikere.