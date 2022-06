Valutasmell for kryptobørs

En svekkelse på rundt 13 prosent for den norske kronen mot den amerikanske dollaren siden årsskiftet har gitt høyere kostnader for Norwegian Block Exchange, ettersom en betydelig del av selskapets kostnader er knyttet til person- og programvarefakturering i euro og dollar, går det frem av en oppdatering onsdag.

Selskapet skriver at de har allerede tatt grep for å redusere den samlede kostnadsbasen gjennom et bredt sett av tiltak, og vil fortsette å identifisere strukturelle kostnadstiltak som skal balansere vekst og investeringer.

«Nedgangen i markedssentimentet har påvirket kryptoøkonomien som helhet, noe som fører til en nedgang i antall nye kunder som kommer inn i markedet. På den andre siden øker høy prisvolatilitet i både oppgangs- og nedgangsmarkeder aktivitet og transaksjoner på børser», heter det i oppdateringen.

(TDN Direkt)